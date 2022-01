Van Gucht: “Piek vijfde coronagolf in zicht, maandag recordaantal besmettingen geregistreerd”

De piek van de vijfde coronagolf is in zicht. Maandag werd nog wel een recordaantal besmettingen geteld. Dat heeft viroloog Steven van Gucht vrijdag gezegd op het wekelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum.

“De coronacijfers blijven fel stijgen, maar de groei daalt gestaag”, aldus Van Gucht. “De piek van de vijfde coronagolf lijkt daarmee in zicht.”

Tussen 18 en 24 januari werden dagelijks gemiddeld 52.043 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 63 procent op weekbasis. Ruim 98 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant.

Dagelijks werden gemiddeld 117.800 testen afgenomen, waarvan 46,1 procent een positief resultaat had. Het reproductiegetal bedraagt 1,19, wat betekent dat de epidemie nog in de opmars zit.

Subvariant BA.2

Van alle positieve testuitslagen was 97, 8 procent de omikronvariant en delta nog maar 1 procent. De subvariant BA.2, die in Denemarken voor een aanzienlijk deel van de positieve testuitslagen zorgt, is in België voorlopig nog maar goed voor 2 procent van de geregistreerde besmettingen. Van Gucht verwacht niet dat deze variant het huidige verloop van de pandemie zal beïnvloeden.

De meeste besmettingen zijn nog steeds bij kinderen, op een week tijd zijn de positieve testresultaten in deze groep verdubbeld. Ook bij de 30- en 40-jarigen lopen de besmettingen nog steeds op.

Het aantal ziekenhuisopnames wegens corona blijft voorlopig nog even stijgen. Tussen 21 en 27 januari zijn dagelijks gemiddeld 344 coronapatiënten gehospitaliseerd, een stijging met 34 procent op weekbasis. Er liggen op dit ogenblik nog 3.694 patiënten met corona in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er 357 intensieve verzorging nodig hebben (-3 procent).

Boostervaccinatie

De boosterprik is de beste garantie voor een zorgeloze zomer, aldus Van Gucht. Hij roept dan ook iedereen op om de boostervaccinatie gaan halen. De Belgische boostercampagne bestempelt de viroloog als ‘algemeen een succes’, maar de laatste weken loopt de animo voor de prik terug. In Vlaanderen heeft 64 procent van de bevolking de boostervaccinatie gehaald, in Wallonië staat de teller op 48 procent en Brussel loopt met 31 procent achterop. In totaal hebben bijna 6,4 miljoen Belgen een boosterprik van een vaccin gekregen.

Van Gucht benadrukt dat 65-plussers die hun booster hebben gehad zo’n 75 procent beter beschermd zijn tegen ziekenhuisopname dan personen zonder de extra prik. Hij benadrukt dat de boostervaccinatie zorgt voor bredere immuniteit onder de bevolking, wat vervolgens ook zorgt voor betere bescherming bij toekomstige varianten van het coronavirus.