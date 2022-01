GEMEENTERAAD. Buurtbewoners Bauwerd kunnen perceeltjes aankopen van gemeente Voeren

Voeren

Bauwerd: In Sint-Pieters-Voeren worden momenteel rioleringswerken en verbeteringswerken aan het openbaar domein uitgevoerd. Bij de voorbereidingen van de plannen is gebleken dat de begrenzingen van dat openbaar domein ter hoogte van de woningen Bauwerd 8-10-12-14 momenteel en volgens de Buurtwegenatlas op een onduidelijke en niet functionele manier verlopen. Een landmeter heeft het geheel opgemeten en er is met de aanpalende private eigenaars overlegd of zij interesse hebben in een aankoop van het deel dat uit het openbaar domein gehaald wordt en voor hun eigendom ligt. Verschillende van deze eigenaars hebben gemeld dat zij inderdaad interesse hebben. Zij wensen dit te doen om de eigen wagen op privéterrein voor hun woning te stallen.

Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Schophem: Het RUP bedrijventerrein Schophem wordt opgesteld om het plaatselijk bedrijf Hobbyshop Debougnoux toe te laten haar terrein functioneel te ordenen en beperkt uit te breiden. Het studiebureau heeft een voorontwerp gemaakt, dat voor advies voorgelegd is aan de betrokken Vlaamse en provinciale administraties. De voorlopige aanvaarding is ondertussen gebeurd in september 2021 en onmiddellijk daarna werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er zijn geen bezwaren ingediend. De betrokken adviserende diensten hebben ook tijdens het openbaar onderzoek allen een gunstig advies gegeven. Na het openbaar onderzoek heeft de GECORO deze adviezen geëvalueerd en een unaniem gunstig advies gegeven voor het definitieve ontwerp van het RUP. De gemeenteraad heeft de definitieve aanvaarding van het RUP goedgekeurd.

Politie: De functie HINP/ Verantwoordelijke eerste lijn is vacant sinds 1 november 2021. De gemeenteraad ging akkoord.