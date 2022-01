Madonna (63) toont trots haar achterwerk en rekent af met speculaties

Dat Madonna er niet vies van is om haar lichaam te tonen, is al decennia bekend. Nu heeft de 63-jarige popster een foto gedeeld van haar achterwerk om af te rekenen met de speculaties dat het zou zijn gevuld met implantaten.

Op Instagram poseerde Madonna tegen een auto, schaars gekleed in netpanty, kanten slip en een militaire jas met de tekst God save the queen in gouden letters op haar rug. “Car trouble”, schreef Madonna bij haar post, samen met emoji’s van een moersleutel, hamer, een rood licht en een blauwe auto.

Op een van de foto’s toont de Like a virgin-zangeres trots haar achterwerk, terwijl ze tegen de auto aanleunt. Haar ongegeneerd pronken met haar achterste zou een reactie kunnen zijn op de publieke discussie of haar billen al dan niet helemaal natuurlijk zijn.

Fans vragen zich al sinds 2019 af of de material girl haar bilpartij cosmetisch heeft laten vergroten, nadat een video was vrijgegeven van een optreden samen met haar zoon David Banda in New York. Met de nieuwe foto lijkt het alsof Madonna wil afrekenen met deze aantijgingen.