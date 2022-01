Politie Londen vraagt rapport over partygate te begrenzen

De politie van Londen heeft het team van topambtenaar Sue Gray dat mogelijk illegale feestjes in de ambtswoning van premier Boris Johnson onderzoekt, gevraagd zo weinig mogelijk te melden over bijeenkomsten die het korps zelf onderzoekt. Dat moet garanderen dat politieonderzoekers hun werk onbevooroordeeld kunnen doen.

De publicatie van het rapport van Gray, waar al dagen halsreikend naar wordt uitgekeken, hoeft niet te worden uitgesteld als het aan de politie ligt. Het zou kunnen dat passages daarin na het verzoek van de politie worden geschrapt of niet naar buiten worden gebracht. Wanneer het onderzoek, dat Johnson veel schade kan berokkenen, openbaar wordt, is onduidelijk. Mogelijk wordt het maandag. Gray wil de regering volgens de BBC een rapport sturen dat volledig kan worden gepubliceerd.

De Britse politiek is al tijden in de ban van de feestjes in en rond de ambtswoning en het kantoor van de regeringsleider. Daarbij werd de nodige drank geschonken en hebben overheidsmedewerkers mogelijk coronaregels overtreden terwijl het land in lockdown zat. De politie onderzoekt acht van dergelijke bijeenkomsten.

De oppositie en een deel van Johnsons eigen conservatieve partij vinden dat hij moet aftreden. Johnson zelf zegt dat de regels zijn nageleefd. De regering heeft het rapport van Gray nog niet ontvangen, zei een minister vrijdag.