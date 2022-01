GEMEENTERAAD. Al vijf jaar staat lelijke keet voor Hoeselts ontmoetingscentrum, en ze blijft daar voorlopig staan ook

Hoeselt

Voetbalpark: Hoeselt wil de voetbalploeg - door fusies is er maar één over - met alle jeugdploegen een nieuwe thuis geven aan het nog te ontwikkelen sportpark aan de Oude Nederbaan. Voor de aanleg van vier voetbalvelden, waarvan één met kunstgras, en de bouw van kleedkamers en kantine keurde de gemeenteraad een budget van twee miljoen euro goed. Ontwerp en bouw gebeuren door dezelfde firma. Raadsleden Eddy Vandecaetsbeek (Wij Hoeselt) en Serge Voncken (Best Groen) vroegen wat de volledige visie en vooral kostprijs is voor het gehele sportpark. “Hoeveel gaan aanleg van wegen, parking, riolering en looppiste nog kosten? Hoeveel gaat de infrastructuur voor de tafeltennisclub kosten die ook naar het sportpark mag verhuizen?” “Dat brengen we op de volgende gemeenteraad”, beloofde schepen van Sport Johan Schoefs (N-VA-Nieuw).

Ter Kommen: “We hebben een mooi ontmoetingscentrum maar al meer dan vijf jaar staat er een lelijke werfkeet voor. Haal die toch eens weg”, vroeg raadslid Fons Capiot (Wij Hoeselt). De container deed eerst dienst als tijdelijke ruimte voor de gemeentelijke kunstacademie, maar die heeft al een jaar onderdak gekregen in de oude bibliotheek. “Het is inderdaad geen zicht, maar we gaan hem nog even laten staan. Binnen enkele maanden starten renovatiewerken in Ter Kommen om overal spaarzame LED-verlichting te installeren. Ook in de lokalen van de cultuurdienst. Die mensen kunnen dan tijdelijk terecht in de container die van ons is. Het zou toch te gek zijn de eigen container af te breken en er even later voor een aantal maanden elders een kantoorcontainer te moeten huren. Na de renovatie verdwijnt de container”, beloofde opnieuw schepen Johan Schoefs (N-VA-Nieuw).