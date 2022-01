Ronddolen in het Archief van Piet Stockmans

Het werk van Piet Stockmans is te zien in bekende musea zoals de Victoria & Albert in Londen, het Metropolitan Museum in New York en vele andere. Maar het kloppend hart van zijn artistieke activiteiten vind je in Genk, in C-mine.

Piet Stockmans heeft sinds meer dan vijftig jaar een grote liefde voor porselein, maar ook een even grote expertise in dat materiaal. In zijn studio zweert hij bij beperkte series en zijn porselein behoort tot de hoogste kwaliteit ter wereld.Eind 2021 opende hij op de eerste verdieping van zijn atelier in C-mine een ‘Archief’ waarin hij terugblikt op zijn leven als mens en als ontwerper. Dat archief leest als een spannend boek. Aan de voorkant vertelt Piet Stockmans over zichzelf, zijn opleiding en zijn werk voor derden. Dat is op zich reeds erg boeiend, maar als je vervolgens het tweede deel van zijn archief binnenstapt kom je terecht in de fantastische geschiedenis van 34 jaar Studio Pieter Stockmans. Zijn werken zijn sober en discreet, maar ze tasten telkens opnieuw de grenzen af van de mogelijkheden met porselein; precies daarvoor wordt hij wereldwijd geroemd. Een hoogtepunt is zeker de ode die Frank Claesen, huidig hoofdontwerper van de Studio, aan Piet brengt. Als je nog verder stapt, dan krijg je een overzicht van kunstwerken van Piet Stockmans van 1967 tot 2015, indrukwekkend. Want Piet verrast je voortdurend; is het niet met een eierdopje, dan is het met een herdenkingsurne of een openluchttheater van de scouts.Zeker de moeite om een bezoek te brengen, elke namiddag van woensdag tot zaterdag evenals de eerste zondag van de maand.