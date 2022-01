Genkse Noord-Zuidraad houdt digitale nieuwjaarsreceptie

Wie inschreef voor de nieuwjaarsreceptie, en dat waren bijna alle leden van de Noord-Zuidraad, kon vooraf zijn hapje en zijn drankje afhalen in de wereldwinkel.Gastspreker Els Hertogen, directeur van 11.11.11, had een enthousiast publiek. Ze prees het grote engagement bij de 11.11.11-actie in deze barre coronatijden. Ook deelde ze mee dat er op wereldvlak eindelijk een bescheiden stap werd gezet in het covax-initiatief waardoor ongeveer één miljard vaccins aan arme landen kan bezorgd worden. Tijdens de 11.11.11-actie werden in Genk informatiefolders gepost in 21.500 brievenbussen en staat de teller van de ingezamelde gelden momenteel op bijna 30.000 euro. De tweedehandsboekenverkoop - door vrijwilligers opgebouwd in de stedelijke bibliotheek (foto) - leverde daarin een aanzienlijke bijdrage.Voorzitter Riet Vanderleyden nodigde alle leden op voor een denkdag in de maand mei, over verjonging en verbreding. Enkele verenigingen ontplooiden hun plannen voor het komende jaar en voordat de receptie in kleine digitale groepjes voortgezet werd dankte schepen Nagels de vrijwilligers voor hun inzet.