Halle is opnieuw startplaats van Gooikse Pijl: “We moeten ons parcours niet veranderen om te veranderen”

“In 2021 weken wij voor de start van de Gooikse Pijl voor het eerst uit naar Halle. Na die eerste uitgave zou er een evaluatie gemaakt worden. Blijkbaar moet die eerste keer voor beide partijen goed uitgedraaid zijn want er is thans een nieuw akkoord voor onze 19e editie”, meldt de voorzitter van het organisatiecomité, Danny Schets.

“Verhuizen brengt altijd wat stress en aanpassing met zich mee maar we mogen tevreden zijn dat wij voor de start uitgeweken zijn naar Halle. De locatie aan De Bres biedt ons op logistiek vlak heel wat meer mogelijkheden dan we in Gooik voorhanden hebben. De aankomstlijn blijft echter liggen in Gooik. Met de kersverse burgemeester Simon De Boeck en schepen van sport Gunther De Wilde van Gooik hebben we een overeenkomst dat ze blijven inzetten op onze koers”, geeft Schets mee.

© GEERT TRESIGNIE

Het parcours ondergaat geen wijzigingen voor de 19e editie. “We moeten ons parcours niet veranderen om te veranderen. Vanuit Halle trekken we ook dit jaar in een lus naar Gooik waar we nog eens 8 plaatselijke ronden van elk 21,8 kilometer afwerken. Dit op brede wegen wat de veiligheid alleen maar ten goede komt. Wat betreft de deelnemende ploegen hebben wij al 4 WorldTeams contractueel vastliggen. Dat zijn BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech, Intermarché-Wanty Gobert en Lotto Soudal. Dat aantal wordt zeker nog aangedikt. Wel willen we ook de Belgische continentale ploegen startrecht geven. Ik denk dan aan Tarteletto-Isorex, Elevate p/B Home Solution-Soenens en het pas opgerichte Minerva. Zo krijgen de renners van eigen bodem ook de kans om zich te laten opmerken”, besluit Schets.

Vorig jaar ging de zege in de Gooikse Pijl naar Fabio Jakobsen. De Nederlander liet in een massasprint zijn landgenoot Danny van Poppel en Jordi Meeus achter zich. Deze laatstgenoemde was de laatste Belgische winnaar op de erelijst van de Gooikse Pijl. Hij zegevierde in 2018.