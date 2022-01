Schooldirecteur filmt 18-jarige student stiekem in badkamer

Het parket Limburg is een onderzoek gestart naar een Limburgse schooldirecteur die een 18-jarige uitwisselingsstudent stiekem filmde in zijn badkamer. Om kort op de bal te spelen, zal het parket de man snel een alternatieve sanctie opleggen.

De feiten dateren van november vorig jaar. De 18-jarige uitwisselingsstudent was zijn opleiding aan een Limburgse school gestart en kon tijdelijk verblijven bij een schooldirecteur. Die was zelf niet actief op de school waar de jongeman zat, maar werkte op een lagere school. Uiteindelijk bleek dat de directeur een camera had geïnstalleerd in de badkamer om de student te kunnen filmen.

Het parket Limburg is op de hoogte van de feiten. “We zijn een onderzoek gestart naar het voyeurisme”, zegt woordvoerder Bruno Coppin. “We bestudeerden de feiten zelf, de achtergrond van de betrokkene en zijn schuldinzicht. Het is nog niet duidelijk wat de bedoeling van de man precies was. Uiteindelijk werd besloten om kort op de bal te spelen en een strafbemiddeling voor te stellen. Daarbij kan er snel een alternatieve sanctie opgelegd worden. De man moet bijvoorbeeld in therapie gaan of krijgt professionele begeleiding, om te vermijden dat hij dit soort feiten in de toekomst nog eens pleegt.” De procedure strafbemiddeling loopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de sanctie wordt uitgevoerd.

“De man zal dus niet gedagvaard worden en moet niet voor de rechtbank verschijnen. Dat zou immers maanden aanslepen. Daarom kozen we voor de snelle aanpak. Wat niet wil zeggen dat de feiten natuurlijk niet ernstig zijn, zeker gezien de functie van de man”, besluit Coppin. siol