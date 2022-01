Kalender WK motorcross bekend: GP van Portugal keert terug, wereldkampioen Herlings verliest thuisvoordeel

Na een afwezigheid van twee jaar keert de GP van Portugal terug in het WK motorcross. Dat blijkt uit de aangepaste kalender die organisator Infront Moto Racing vrijgaf. De wedstrijd staat op 3 april in Agueda geprogrammeerd.

De GP van Nederland, die op 27 maart gepland stond in Oss, is dan weer verdwenen. Mogelijk krijgt wereldkampioen Jeffrey Herlings toch nog een thuisrace want voor 18 september, net voor de Motorcross der Naties, moet nog een locatie worden gevonden.

Op 24 juli strijkt het WK neer in Lommel. De kalender telt twintig races met de opening op 20 februari in het Britse Matterley Basin.