Kristina Mladenovic en Ivan Dodig winnen gemengd dubbelspel op Australian Open

In de finale versloeg het duo, dat het vijfde reekshoofd vormde, de Australiërs Jaimee Fourlis en Jason Kubler met 6-3 en 6-4. De thuisspelers hadden een wildcard gekregen van de organisatie.

Voor de 28-jarige Mladenovic is het de derde grandslamtitel in het gemengd dubbel. Eerder won ze de Australian Open in 2014 en Wimbledon in 2013, twee keer aan de zijde van de Canadees Daniel Nestor.

De 37-jarige Dodig veroverde zijn vierde grandslam in het gemengd dubbel. Met de Taiwanese Latisha Chan was hij twee keer aan het feest op Roland Garros (2018 en 2019) en een keer op Wimbledon (2019).