Neos Zutendaal luistert geboeid naar ouderenpsycholoog Luc Van de Ven

Op 17 januari kwamen de leden afgezakt naar de Posthalt in Wiemesmeer voor een boeiend betoog van Luc Van de Ven, een ouderenpsycholoog verbonden aan de KULeuven. Als consulent van de KULeuven weet hij alles over het dagelijks leven van senioren, met zijn mooie zijden maar ook met de minkanten. Hij vertelde over de moeilijke dagen van senioren, het samenleven en helaas ook de akelige kanten van eenzaamheid. Hoe weerloos zijn ouderen soms, hoe assertief kunnen ze zijn en waar kunnen we helpen bij hen die met tegenslag geconfronteerd werden? Vanuit zijn jarenlange praktijkervaring gaf Van de Ven adviezen. Humor werd afgewisseld met bittere ernst. Rond de leeftijd van 75 jaar nemen niet alleen de lichamelijke klachten toe, maar ook de verlieservaringen. Veel ouderen worden geconfronteerd met het overlijden van hun partner of leven samen met een partner die ernstig ziek is, bijvoorbeeld een partner die dementie heeft. Dat heeft een grote impact op de levenstevredenheid. Vaak zijn milde cognitieve beperkingen niet zo ernstig maar eerder een normaal verschijnsel omdat onze hersenen nu eenmaal ouder worden. Een andere belangrijke oorzaak van psychische problemen bij ouderen is bemoeilijkte rouw na het overlijden van een dierbare. Er zijn ouderen die er niet in slagen om het leven terug op te nemen, ook niet na verloop van tijd. Hun psychische problemen blijven vaker verborgen. Het idee dat spreken zilver is en zwijgen goud, is zeker nog niet verdwenen. Eerder dan makkelijk te herkennen depressieve symptomen is er meestal sprake van fysieke klachten, slaap- of eetstoornissen of een toename van het alcoholgebruik. De depressieve symptomen worden als het ware ondergesneeuwd door klachten van lichamelijke aard. Luc Van de Ven benadrukte het belang van een vertrouwenspersoon. Als een broer of goede vriend aangeeft dat een gesprek met een therapeut geen slecht idee zou zijn, heeft dat een ongelooflijke overtuigingskracht. En bovenal: onderschat de veerkracht van ouderen niet, ze is groter dan gedacht.