Ruttermolenwinkeltje ontvangt het HIB-label

Met beiden een koksdiploma op zak, leidt dat tot echte smaakbommetjes. Denk aan zelfgemaakte hazelnootpasta, advokaat op grootmoeders wijze en limoncello. Wat ze niet uit de tuin kunnen oogsten, kopen ze bij boeren in de buurt. En de recepten? Dat is een mix tussen familierecepten en eigen ervaring. Kortom: een geweldig mooi artisanaal verhaal, dat UNIZO Limburg dan ook bekroonde met het Handmade in Belgium-label. Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg: “Met dat label zetten we ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. De passie van Serge en Marica weerspiegelt zich perfect in hun aanbod. Het enthousiasme waarmee ze op zoek gaan naar de beste lokale ingrediënten, de precisie waarmee ze alles bereiden: fantastisch! We zijn zeer blij dat om hen aan onze eregalerij van HIB-houders toe te voegen.”SmeergoudAlles wat je in het Ruttermolenwinkeltje vindt, ziet er niet alleen ontzettend lekker uit. Soms schuilen er ook geweldige familieverhalen achter. “Onze smaakvolle hazelnootpasta is een recept van mijn grootvader die 'Nonkels natuurbrood' oprichtte. Heerlijk voor op bijvoorbeeld brood, rijstwafels of croissants. Maar ook in gebak verwerkt, is dit om duimen en vingers af te likken. We noemen het wel eens smeergoud”, vertelt Serge. Naast artisanale producten verkopen Serge en Marica ook de wol van hun alpaca’s, alpacumutsen en -sjalen. “Alpacawol is zeer zacht en warm. Zeven keer warmer dan schapenwol zelfs”, licht Marica toe.