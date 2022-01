Alfred Schreuder vraagt al versterkingen bij Club Brugge: “Ik neem aan dat die er komen”

LEES OOK. Geen goals in topper tussen Club Brugge en Union: kloof blijft negen punten, leider is de morele winnaar

“Met een gelijkspel kunnen we leven. Voor beide teams is het ook een verdiend punt.” Alfred Schreuder zag na afloop het glas halfvol, want Union verdiende echt wel de overwinning. Alleen liet het na om Club Brugge op twaalf punten te zetten. Met Schreuder blikken we terug op een bewogen, en voor Club ook teleurstellende, avond.

Het begon al vóór de match. Hendry was geschorst en Van der Brempt weigerde te spelen, omdat hij op het punt staat om bij RB Salzburg te tekenen. Daardoor werd Matej Mitrovic in allerlaatste instantie titularis. De Kroaat die vorige maand zijn contract nog wilde ontbinden, omdat hij nooit meer aan de bak kwam.

“Dat Ignace afzegde, was zuur”, zei Schreuder. “We hadden met hem getraind, alle afspraken waren gemaakt. Maar uiteindelijk stond z’n hoofd er niet naar. Gelukkig deed Mitrovic het prima. Groot compliment voor hem.”

Maar het potige Union was voor rust gewoon de betere ploeg. Het loerde zelfs niet op de counter, het was gewoon baas en aartsgevaarlijk. “Over die eerste helft ben ik ontgoocheld, ja”, zei Schreuder. “We waren slordig aan de bal. Misschien door de druk van de wedstrijd, misschien ook door het veld, dat er niet geweldig bij ligt. Maar wij mogen toch meer verwachten van onze spelers. Dat heb ik hen gezegd en dat zullen ze morgen zien op de beelden.”

“Noa is nog niet topfit”

De Nederlander greep in. Lang bleef verrassend in de kleedkamer. “Dat had niks met Noa’s prestatie te maken, ik moest nu eenmaal tactisch ingrijpen. Met Balanta wilden we meer controle op het middenveld. Maar Noa is ook nog niet topfit. Hij heeft ritme nodig, maar dit was wel een topwedstrijd. Ik moest iets oplossen.”

Nsoki eraf halen, had ook gekund, want de Franse verdediger zat totaal niet in de match en verloor constant de bal. “Hij was af en toe ongelukkig, ja, hij weet ook dat het beter moet. Maar het blijft een speler met potentieel ongelofelijk veel kwaliteiten.”

Club komt geen millimeter dichter. Het blijft onder Schreuder voorlopig steken op een 5 op 9 en zal zijn niveau moeten opkrikken.“Akkoord, maar niet vergeten dat we net tegen de op dit moment beste ploeg van de competitie hebben gespeeld. Union is echt sterk en niet alleen op de counter. Je ziet gewoon dat ze heel veel vastigheden hebben, terwijl wij nog maar drie weken bezig zijn. En toch hadden we na rust de bovenhand. Ik zie al veel dingen die ik wíl zien. Maar ik heb ook gezien dat we nog versterkingen nodig hebben. Ik neem aan dat die er nog zullen komen.”

We zijn benieuwd. Skov Olsen, de Deense winger van Bologna, is effectief op komst. Volgt er dan ook nog een extra diepe spits? In elk geval moet Club ook met de huidige kern in staat zijn om veel beter te doen. Zondag wacht de verplaatsing naar KV Kortrijk en moet het iets rechtzetten. Want het had nu zelf de kans om Union een halt toe te roepen, maar liet dat na. Voorlopig lijkt niemand de Brusselaars te kunnen stoppen. De volgende die een poging waagt, zijn die ándere Brusselaars.