Oliver Symons van Bazart is papa geworden

“Ons nieuwste lid, Abel Symons”, kondigt de band aan op Instagram. Abel werd op 25 januari geboren en is het eerste kindje van Oliver Symons en zijn vriendin Margaux. “Our first picture as a little family”, schreef Margaux bij de foto die ze van het kleintje en Symons deelde.

Het koppel maakt ook bekend dat de meter van het nieuwste Bazart-lid Marie Wynants is. Zij is getrouwd met Mathieu Terryn, zanger van Bazart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)