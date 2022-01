Blad Linda kreeg in 2020 signalen wangedrag ‘The Voice’-coach

Het Nederlandse maandblad Linda, onderdeel van mediabedrijf Talpa, heeft in juni 2020 concrete signalen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door The Voice of Holland-coach Ali B.

Het blad sprak twee vrouwen die zeiden slachtoffer te zijn van de artiest, onder wie een oud-Voice-deelnemer die door hem zou zijn verkracht. De getuigenissen leidden niet tot publicatie, schrijft de Nederlandse Volkskrant. Dit blijkt uit gesprekken met diverse (oud-)medewerkers van Linda, en het bericht wordt bevestigd door de creatief directeur van het blad.

Vorige week onthulde het BNNVara-programma Boos dat meerdere prominente medewerkers van The Voice of Holland zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om de coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur. In de uitzending reageerde John de Mol, bedenker en lange tijd producent van het programma, geschokt. De Mol claimde dat hij sinds het begin van The Voice in 2010 slechts één keer had gehoord over wangedrag door een medewerker van het programma, bandleider Rietbergen.

Nu blijkt dat maandblad Linda, sinds 2019 onderdeel van Talpa en geleid door zus Linda de Mol, al eerder concrete signalen ontving van seksueel wangedrag door Ali B.