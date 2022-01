GEMEENTERAAD. Stoelendans in Oudsbergen: nieuwe namen in gemeenteraad

Oudsbergen

Stoelendans: Een nieuw jaar en heel wat wijzigingen in de Oudsbergse gemeenteraad. Zo nemen 1ste schepen Benny Spreeuwers (CD&V), raadsleden Lydie Jacobs (CD&V) en Stijn Willems (NVA) ontslag. Joris Evens en Carine Neyens zijn de opvolgers bij CD&V. Ilse Hindrikx neemt dit mandaat op voor N-VA. Rob Haex wordt aangesteld als CD&V fractievoorzitter. De gemeenteraad vraagt Vlaanderen om de voormalig Opglabbeekse burgemeester, Benny Spreeuwers, de titel van ereburgemeester toe te kennen. Jan Schonkeren (OO) noemt de aanvraag hypocrisie ten top. Vanita Mertens (Groen) wijst er op dat de Oudbergse politiek zich met deze postjescarrousel niet van zijn fraaiste kant laat zien. Burgemeester Marco Goossens betreurt in dat kader de recente uitspraken van Benny Spreeuwers in de pers: “Desondanks gunnen we de oud-burgemeester het ere-burgemeesterschap en bedanken we hem voor zijn jarenlange inzet.” Tot slot kent de gemeenteraad Lydie Jacobs de titel van ere-voorzitter OCMW toe.

Containerunits: In de sportzone van Opglabbeek komt er een nieuw sportcomplex, met huisvesting voor de voetbalclub. “Het sportcomplex komt op dezelfde locatie als de huidige huisvesting van de voetbalclub. Als tussenoplossing huurt de gemeente tijdelijk containerunits, voor 24 maanden, voor geraamd bedrag 100 000 euro. De vermoedelijke ingebruikname van de nieuwe huisvesting is voor juli 2024”, zegt schepen Ilse Wevers. Overleg met buurt omtrent de bouw van de nieuwe sporthal is voorzien voor midden februari.

Architect: Een externe architect en projectleider zullen ontwerpopdrachten, architectuuropdrachten, veiligheidscoördinatie en vergunningsaanvragen voor de gemeente opvolgen en uitwerken. “Om onze diensten te ondersteunen en dossiers beter op te volgen”, zegt schepen Plessers. N-VA ziet het nut van een extern architect en projectleider niet in: “Is dit deontologisch wel mogelijk? Dubbele inzet van personeel kost extra geld”, vindt Renaud Hamal. Vanita Mertens (Groen) en Jan Schonkeren (OO) zijn niet overtuigd dat dure externe expertise nodig is. “Vooral omdat we vandaag de nodige capaciteit vandaag niet in huis hebben om alle bouwprojecten te realiseren en op te volgen”, argumenteert schepen Kurt Plessers.

Citymarketing: “Door middel van de gemeentelijke communicatiemonitor, begeleid door de Thomas More hogeschool, laat het gemeentebestuur het bereik en effect van de gemeentelijke communicatiekanalen onderzoeken. Met citymarketing wil Oudsbergen het gemeentelijke DNA verder verfijnen en de acht dorpskernen versterken”, zegt schepen Hanne Schrooten.