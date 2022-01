Vooruit lanceert plan voor betaalbaar wonen: “Starters moeten eerlijke kans krijgen”

In dure wijken zouden gemeenten zo’n opkoopbescherming kunnen invoeren. Wie daar een huis koopt, moet er zeker vier jaar zelf gaan wonen. Het verhuren kan enkel als dat minstens negen jaar tegen een “sociaal tarief” is.

“Starters moeten een eerlijke kans krijgen”, zeggen voorzitter Conner Rousseau en Vlaams Parlementslid Maxim Veys. Ze wijzen erop dat de woningprijzen het voorbije jaar met tien procent gestegen zijn. Vooral in en rond de centrumsteden gaat het heel snel. Het aantal investeerders neemt toe en die prijzen jongeren en alleenstaanden uit de markt. “Dit komt telkens terug uit onze grote bevraging”, zegt Rousseau. “Onze generatie ligt daar echt wakker van. Daarom leggen we dit voorstel neer.”

Prijzen drukken

Ze wijzen erop dat het aantal woonbonussen voor tweede en derde verblijven in de belastingaangifte verdubbeld is op vijf jaar tijd. “Door investeerders uit de markt te houden in dure buurten, behalve als ze willen verhuren aan betaalbare prijzen, kunnen we de prijzen drukken”, maken Rousseau en Veys zich sterk.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) reageert scherp. “Vooruit wil blijkbaar dat de overheid de waarde van een woning bepaalt. Dit is een fundamentele aantasting van het eigendomsrecht. De Vlaming woont in zijn spaarboek, daar raak je niet aan. De middenklasse is alweer de dupe.” (agy)