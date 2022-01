Preciado stunt met punt tegen Brazilië, andere Genkenaars pakken volle buit

Angelo Preciado stond 66 minuten op het veld bij Ecuador, dat ervoor zorgde dat groepsleider Brazilië nog maar voor de derde keer puntenverlies leed (1-1). De match begon nochtans desastreus voor de thuisploeg, na een goal van Casemiro en rood voor doelman Dominguez in de beginfase. Maar ook de Braziliaan Emerson kreeg in een bewogen match een tweede gele kaart en Torres maakte in de slotfase nog gelijk. Ecuador blijft zo als nummer drie riant op WK-koers. Daniel Munoz speelt vrijdagavond (22u) pas met Colombia tegen Peru.

In Midden-Amerika wonnen de drie Genkse internationals. Gerardo Arteaga vierde zijn rentree bij Mexico, hij kreeg in Jamaica (1-2) in de laatste twintig minuten een invalbeurt. Mark McKenzie (VS-El Salvador 1-0) en Iké Ugbo (Honduras-Canada 0-2) bleven 90 minuten op de bank. Zij staan zondagavond (21.05u) mogelijk letterlijk oog in oog met mekaar in het onderlinge duel tussen de nummer 1 en 2 Canada-VS. Derde hond Mexico kan daarvan profiteren als het zondagnacht Costa Rica verslaat.

