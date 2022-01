Antwerp heeft beet: verdediger William Pacho is eerste winteraankoop van de Great Old

Pacho doet misschien een belletje rinkelen bij de Antwerp-fans, want hij was vorige zomer al in beeld. De Great Old was toen bereid om zo’n 3 miljoen euro te betalen, maar Bundesliga-clubs als Wolfsburg en Mönchengladbach hadden ook interesse en uiteindelijk bleef de speler gewoon in zijn thuisland.

Uiteindelijk belandden Engels, Almeida en Dessoleil op de Bosuil, maar gaandeweg werd duidelijk dat er nog iemand bij mocht. Bij voorkeur een snelle verdediger en een linkspoot. Pacho paste nog altijd in dat profiel. Hij heeft ook ervaring in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. En met zijn club Independiente del Valle werd hij vorige maand voor het eerst kampioen, al was hij zelf vooral in het begin van het seizoen belangrijk. De laatste maanden speelde hij amper nog door een blessure.

De vraag is nu hoe snel hij zich kan aanpassen. Gezien zijn leeftijd wordt hij sowieso ook met het oog op de toekomst gehaald.