Narcos in Limburg: “Vandaag is 1 ton cocaïne een routineklus”

Hasselt

‘Narcos’, ‘Breaking Bad’, ‘El Chapo’... series over drugs worden gretig bekeken op de

Netflixen van deze wereld. En daar komt nu ‘Over Grenzen’ bij, een documentaire op Amazon Prime, met een hoofdrol voor... Limburg. Zuid-Amerikaanse drugs gaan via onze regio naar de rest van de wereld. “De markt van synthetische drugs in Limburg is intussen 1 miljard euro waard”, zegt Kris Vandepaer, hoofd van de federale gerechtelijke politie Limburg.