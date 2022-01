Man gooit zak cannabis uit auto vlak voor controle in Voeren

Donderdagmiddag hield de politie Voeren de BMW tegen op de E25 in Moelingen. Maar voor de auto werd gestopt, gooide de bestuurder een zak uit zijn raam. Die kwam terecht in de berm van de snelweg. De politie had dat echter opgemerkt en kon de zak recupereren. Er bleek 100 gram cannabis in te zitten.

Bovendien legde de 33-jarige bestuurder uit Tienen een positieve speekseltest af voor cocaïne. Hij bleek ook onder invloed van alcohol. De man werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. De politie van Voeren voert verder onderzoek. siol