Rode Duivels blijven nummer 1 van de wereld: Brazilië kan niet winnen, doelman Alisson krijgt twee keer rood maar speelt match uit

Brazilië heeft donderdag op de vijftiende speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK in Qatar de punten gedeeld met Ecuador. De Seleção, die als autoritaire leider zijn WK-ticket al op zak heeft, speelde in Quito 1-1 gelijk. Door de draw blijven de Rode Duivels nog wat langer aan kop van de FIFA-ranking.

De wedstrijd brak meteen open, en Casemiro (6.) zorgde voor de vroege 0-1. Thuisdoelman Dominguez kreeg op het kwartier rood voor wild uitkomen maar ook Brazilië moest snel met een man minder voort, na tweemaal geel voor Emerson na twintig minuten. Pas een kwartier voor tijd kon de thuisploeg reageren, via Torres (75.) die de 1-1 scoorde. Nadien bleven nieuwe doelpunten, ondanks haast een kwartier (!) extra tijd, uit.

Opvallend: de Braziliaanse doelman Alisson kreeg zowel in het begin van de wedstrijd als in de toegevoegde tijd (tweede geel) rood, maar de videoref draaide die beslissing tweemaal terug.

In de stand staat Brazilië aan kop met 36 punten uit veertien duels. Argentinië, die zonder Lionel Messi met 1-2 won van Chili, volgt als tweede met 29 punten en is ook al zeker van WK-deelname. Ecuador is de nummer drie met 24 punten uit vijftien duels. De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale barrage.

De Braziliaanse puntendeling is goed nieuws voor de Rode Duivels, die dreigden hun leidersplaats op de FIFA-ranking kwijt te spelen. Eerste achtervolger Brazilië komt deze week tweemaal in actie, vandaag dus op bezoek bij Ecuador en volgende week woensdag thuis tegen Paraguay.

Als de Brazilianen beide duels wonnen, zouden ze op de eerstvolgende FIFA-ranking, die op 10 februari gepubliceerd wordt, de leidersplaats van de Belgen overnemen. Maar zover komt het dus niet, en de Duivels blijven nog wat langer de nummer 1 van de wereld. De vijfvoudige wereldkampioen krijgt eind maart evenwel een nieuwe kans, met de laatste twee WK-kwalificatieduels tegen Chili en Bolivia, terwijl er dan voor de Belgen enkel twee oefeninterlands op het programma staan.