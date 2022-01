Bilzense juniore Sofia Costoulas stoomt door naar finale Australian Open

Sofia Costoulas (ITF 10) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale in het enkelspel bij de meisjes junioren op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne.

De Bilzense, het achtste reekshoofd, moest het in de halve finale opnemen tegen de 17-jarige thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220). De Australische staat een pak lager gerangschikt dan Costoulas, maar was wel goed op dreef. In de Magaret Court Arena, met een capaciteit van 7.500 toeschouwers, won Costoulas in 2 sets: 6-4, 6-1. De partij duurde 1 uur en 14 minuten.

Voor de 16-jarige Costoulas is dit haar derde grandslam. Verder dan de derde ronde op de US Open was ze nog niet geraakt. Kimme Coppejans is de laatste Belg die een grandslam kon winnen bij de juniores, maar dat is al tien jaar geleden. An-Sophie Mestach won in 2011 in Melbourne.

In het dubbelspel werd Costoulas met haar Kroatische dubbelpartner Lucija Ciric Bagaric meteen uitgeschakeld.