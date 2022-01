Pelt

Op de Noord-Zuidverbinding is in Pelt een auto uit de richting van Nederland bij een uitwijkmanoeuvre over de middenberm gegaan. Het voertuig belandde op de zijflank in de berm. De bestuurster moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd, maar zat niet gekneld. Ze werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. gvb