Union-spits Deniz Undav boos na topper tegen Club: “We hebben tegen twaalf gespeeld”

Geen goals in Club Brugge-Union dus ook niet voor topscorer Denis Undav: “Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref”, aldus de spits van Union.

“We verliezen hier twee punten”, zei Union-spits Deniz Undav na de match. “We hadden de beste kansen, moesten zeker gescoord hebben. We verdienden drie punten tegen een van de beste ploegen van de competitie. Maar we blijven er in geloven, we kunnen hier iets uniek neerzetten met dit team. Ze zeggen: als we een keer verliezen, dat we het dan moeilijker gaan krijgen. Maar dat zeggen ze al vanaf de eerste wedstrijd.”

Undav was ook niet mals voor de arbitrage. “Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref. Zij maken fouten en krijgen geen enkele kaart. Wij maken een foutje en krijgen meteen geel. We hebben tegen twaalf gespeeld vandaag, ik heb dat ook tegen de ref gezegd.”

© BELGA

Waarna hij gesust werd door spitsbroeder Dante Vanzeir. “De match is voorbij, Deniz.”

Over de match zelf zei Vanzeir: “ Ik heb een paar goede kansen gehad, jammer dat ik mis. Mignolet heeft ervaring natuurlijk. Maar ik ga niet treuren, ook de komende matchen zijn belangrijk. We gaan altijd uit van een goed blok en creëren kansen door er goed uit te komen. 0-0 is geen slecht resultaat, de kloof blijft gelijk.”