Clouseau brengt nieuwe single uit na bewogen jaren voor Koen: “Een scheiding is klote”

“Een scheiding is klote, maar nu kan ik zeggen dat ik weer goed in mijn vel zit.” Koen Wauters (54) heeft de gevoelens tijdens dat proces – van het diepe dal tot de positieve ommekeer – met broer Kris (57) in een nieuw nummer gegoten: ‘Stil’. Het is de tweede single die Clouseau lost in de aanloop van de nieuwe plaat ‘Jonge wolven’. Na 37 jaar is de groep nog steeds niet uitgezongen. “Als zestigplussers staan we graag nog eens in het Sportpaleis!”