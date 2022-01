Thomas Mortelmans (27), voormalig UHasselt-student, doctoreert al vier jaar aan de universiteit van Basel, in Zwitserland. — © RR

Thomas Mortelmans (27), voormalig student aan de UHasselt die nu doctoreert in Zwitserland, heeft een sneltest ontwikkeld die tegelijkertijd Covid-19 en griep kan opsporen. “Bijkomend voordeel is dat de test ook aangeeft in welke fase de ziekte zit”, zegt Mortelmans.