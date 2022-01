Secure Ricky Walden geeft Luca Brecel lesje in efficiëntie in Berlijn: 5-2

Luca Brecel miste vooral defensief scherpte in de Berlijnse Tempodroom, tegenstrever Ricky Walden moest zeker in de beginfase te weinig moeite doen om aan goeie kansen te geraken. De Engelsman had bovendien het geluk dat hij in het openingsframe op een beslissende groene bal de fluke van het jaar maakte, zo zelden zie je een gemiste bal op de hoekpocket aan dezelfde kant van de tafel in het midden verdwijnen (0-1).

Brecel maakte snel gelijk, maar ging toch met een dubbele achterstand (1-3) de pauze in. Zowel in frame drie als vier liet hij een stevige voorsprong door de vingers glippen. Walden rook zijn kans en kwam 1-4 voor dankzij een onwaarschijnlijke long pot, gevolgd door een 46-break. Een 55-break zorgde nog voor 2-4 maar een nieuwe straffe long pot én secure breakbuilding van Walden knipten het licht definitief uit in Berlijn. Met de eerste century van de avond (105) boekte de Engelsman een ticket voor de kwartfinales.

Luca Brecel mag zich opmaken voor de kwalificaties van de Turkse Masters (volgende vrijdag) en mag één week later met de top 16 van het huidige seizoen deelnemen aan Players Championship.

Luca Brecel-Ricky Walden 2-5. Framescores: 28-101(61), 74(43)-14, 54(54)-71(68), 45-70, 33-64(46), 67(55)-44(44), 4-105(105).