Waarom Nieuwerkerken plots minder inwoners telt

Nieuwerkerken is één van de drie Limburgse gemeenten die het inwonersaantal zagen teruglopen in 2021. Dat lijkt verrassend, want de voorbije jaren is er veel gebouwd in gemeente, en er staan nog veel bouwprojecten op stapel.

Volgens de cijfers van het Rijksregister die Het Belang van Limburg op donderdag publiceerde, telde Nieuwerkerken op 31 december 2021 precies 7.026 inwoners. Dat zijn er 35 minder dan een jaar eerder. Daarmee hoort Nieuwerkerken samen met Bilzen en As tot de enige gemeenten in Limburg die hun inwonersaantal zagen dalen in 2021. Men zou denken dat dit misschien aan hogere sterftecijfers ligt door corona, maar dat blijkt niet het geval. Dat was vooral het geval in 2020, toen stierven er 101 inwoners. In 2021 daalde dat cijfer weer naar 65 sterfgevallen. Wel telt Nieuwerkerken de laatste jaren meer sterfgevallen dan geboortes. Zo waren er 55 geboortes in 2021, dus dat betekent dat de bevolking met 10 mensen daalt. Een mogelijke reden is dat er zich op grondgebied Nieuwerkerken een vrij groot rust- en verzorgingstehuis bevindt, wat een impact kan hebben op de sterftecijfers.

Een ander belangrijke factor voor het bevolkingsaantal is het aantal vertrekkers tegenover het aantal nieuwkomers. Daar valt op dat Nieuwerkerken weliswaar 307 nieuwe inwoners mocht verwelkomen, maar er vertrokken ook 328 mensen. Dus samengeteld levert dat een daling van 21 inwoners op. In totaal betekent dat voor 2021 een daling met 31 inwoners in vergelijking met 2020. Deze cijfers van de gemeente liggen in lijn met de cijfers van het Rijksregister.

“Het cijfer voor 2021 is een momentopname”, zo reageert burgemeester Dries Deferm (CD&V). “Blijkbaar was het cijfer van het aantal vertrekkers het hoogste van de voorbije vijf jaar, en dat lijkt me eerder toeval. Maar we zien dat er de voorbije jaren veel is gebouwd en er wordt nog steeds veel bijgebouwd, in Nieuwerkerken zelf en in de deelgemeenten. Dus ik ben vrij zeker dat dit zal leiden tot een grote toename van nieuwe inwoners en dat de negatieve trend dus weer zal keren in 2022.”

De grens van de 7.000 inwoners is trouwens niet zonder belang. Want als de gemeente boven die grens blijft tegen 2024, heeft dat gevolgen voor de gemeenteraadsverkiezingen die dat jaar in oktober worden gehouden. Momenteel telt de gemeenteraad van Nieuwerkerken zeventien leden. Maar als Nieuwerkerken boven de 7.000 inwoners blijft, heeft het voor de volgende legislatuur recht op twee extra zitjes en zal de gemeenteraad vanaf 2025 negentien leden tellen. In 2018, het jaar van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, kwam Nieuwerkerken hiervoor nog 43 inwoners te kort. len