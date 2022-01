Burgemeester Peer geschokt na steekpartij met 12-jarige: “Dit heeft een mentale weerslag op het korps en op ons allemaal”

“Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar de getroffen agent en alle andere collega’s. Geweld tegen politiemensen is compleet ontoelaatbaar. Hier gebeurde het dan nog op een wijkinspecteur die net een schakel moet zijn tussen inwoners en de politie. De wijkinspecteur staat ‘s morgens en ‘s namiddags aan de schoolomgeving en dat was ook donderdag het geval”, aldus burgemeester Matheï.

Burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer reageerde donderdag geschokt op de gebeurtenissen aan de Collegelaan in Peer, waar een twaalfjarige jongen een wijkinspecteur van politiezone Kempenland neerstak. “Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar de getroffen agent en alle andere collega’s. Geweld tegen politiemensen is compleet ontoelaatbaar. Hier gebeurde het dan nog op een wijkinspecteur die net een schakel moet zijn tussen inwoners en de politie. De wijkinspecteur staat ‘s morgens en ‘s namiddags aan de schoolomgeving en dat was ook donderdag het geval”, aldus burgemeester Matheï.

Rond 15.30 uur ontstond er een discussie tussen de wijkinspecteur, de twaalfjarige jongen, zijn zeventienjarige broer en hun moeder. Op een bepaald ogenblik haalde de jongste van de drie met een mes uit naar de 41-jarige wijkagent die twee steekletsels in de rug opliep. Hij raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De man is voor verzorging naar het ziekenhuis in Pelt overgebracht, waar hij minstens tot morgen moet blijven. “De wijkinspecteurs van de politie Kempenland doen hun job op een goede manier. En nu worden dergelijke feiten net door een minderjarige gepleegd. Toen het nieuws binnenkwam, was dat even slikken. Dat veroorzaakte heel wat commotie. Het geweld is onaanvaardbaar en zeker in een schoolomgeving”, gaat de burgemeester verder.

“Hopelijk zal de getroffen politieman snel herstellen. De feiten hebben een zeer grote mentale impact op de nabije collega’s van de wijkdienst van de agent. Vrijdag zal er bij de politie een debriefing plaatsvinden over de gebeurtenissen. Een stressteam van de federale politie staat klaar voor eventuele begeleiding van collega’s die erover willen praten. Het heeft een mentale weerslag op het korps en op ons allemaal. Ik kreeg ook een telefoon van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) die haar medeleven overmaakte en eventuele hulp aanbood, als er nood aan is”, aldus Matheï.

Het Agnetencollege zelf, waar de twaalfjarige jongen naar school gaat, zal vrijdagmorgen ook een ploeg hebben klaarstaan voor leerlingen die behoefte hebben aan babbel.