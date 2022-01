Voormalig Nederlandse topadvocaat Max Moszkowicz overleden

Voormalig advocaat Max Moszkowicz sr. is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Robert Moszkowicz bevestigd. Gedurende zijn carrière groeide hij door tal van spraakmakende zaken uit tot een begrip in de Nederlandse strafadvocatuur.

Moszkowicz werd in Duitsland geboren. In 1933 vluchtte hij met zijn moeder en zijn jongere zusje naar Nederlands Limburg. Zijn vader zat toen tijdelijk gevangen wegens diens activiteiten voor de sociaaldemocratische beweging. In de Tweede Wereldoorlog belandde het gezin Moszkowicz in het vernietigingskamp Auschwitz.

De moeder van Moszkowicz, zijn jongere zusje en 2-jarige broertje werden direct na aankomst vergast. Vader Abraham werd later vermoord. Na zijn terugkeer werd hij opgenomen in een Limburgs gezin, waar hij zijn latere echtgenote zou vinden.

Op 12 juni 1958 werd Moszkowicz als advocaat beëdigd. Na een avondstudie - Moszkowicz runde eerst een textielbedrijfje. Hij zou uitgroeien tot ‘s lands bekendste strafadvocaat, opererend vanuit een statig kantoor aan de Wilhelminasingel in Maastricht. Het feit dat zijn vier zonen Bram, David, Robert en Max eveneens advocaat werden, droeg bij aan zijn roem: er was sprake van een heuse dynastie.