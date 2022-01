Minderjarigen die op skivakantie wilden, kregen niet-goedgekeurde boosterprik in Brussels ziekenhuis

Enkele minderjarigen die op skivakantie wilden vertrekken, hebben in het Valida-ziekenhuis in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem hun boosterprik gekregen. Dat meldt VRT NWS en is bevestigd. Op dit moment is er eigenlijk nog geen boosterprik beschikbaar voor jongeren: het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is nog bezig met de beoordeling. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie meldt dat de situatie zich niet meer zal voordoen.