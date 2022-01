Lommel

Op het Parelstrand in Lommel heeft een brandje gewoed in bungalow. Het vuur ontstond aan een boiler. De bewoner kon zelf de brand al grotendeels blussen. De schade bleef beperkt tot een valse muur en plafond. Ook is er wat rookschade. De brandweer kwam ter plaatse. De brand situeerde zich op recreatiepark, niet op het terrein van het asielcentrum. gvb