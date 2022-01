HERK-DE-STAD

Erwin Vanwetswinkel zit vanaf nu voor Open Vld in de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Hij volgt zijn partijgenoot Karel Lavigne op, die om beroepsredenen uit de politiek is gestapt. Met Erwin Vanwetswinkel komt de zesde opvolger op de lijst van Open Vld in de gemeenteraad.