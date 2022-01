Eli Iserbyt heeft plan klaar voor WK veldrijden: “We moeten Pidcock uit zijn kot lokken”

Eerst even polsen: is de jetlag verteerd na vier dagen Fayetteville ?

“Toch wel. Het is een lange reis geweest, en dat voel je. Maar met de nodige koffie lukt het wel. Ik blijf intussen wakker tot een uur of tien en donderdagochtend ben ik opgestaan om 7 uur 30. Dat is nagenoeg hetzelfde als in België. Geen probleem wat dat betreft.”

LEES OOK. Sanne Cant leeft in VS zonder stress toe naar WK: “Dat winnen er niet meer inzit, daar heb ik mee leren leven”

Iedereen zegt al weken dat dit, door de afwezigheid van enkele renners , een unieke kans is om wereldkampioen te worden. Dringt dat een beetje door?

“Goh. Het is niet alleen voor mij een unieke kans, vrees ik. Dat hebben we zondag in Hoogerheide nog gezien. Er zijn zoveel favorieten, zoveel renners die met die gedachte aan de start zullen. Ik denk daar liever niet te veel over na. Hoe minder het door je hoofd spookt, hoe beter. Het beste is zo kalm mogelijk blijven.”

LEES OOK. Toon Aerts wil beter doen dan zijn drie derde plaatsen tot nu toe: “Bronzen medaille zou nu een andere waarde hebben”

Je krijgt straks een supersnel parcours met één lange beklimming voorgeschoteld. Dat ligt je?

“Die klim bevalt mij alleszins. Dat is een plek waar ik mijn ding kan doen. Had het wat meer mogen zijn? Van mij wel, want voor de rest is de omloop niet heel uitdagend. Totaal anders dan, ik zeg maar wat, de Koppenbergcross. We gaan hier bijna zeker een heel open, een heel snelle wedstrijd krijgen. Best mogelijk dat we na veertig minuten nog met tien man vooraan rijden. Dan wordt het heel moeilijk om scenario’s te bedenken of op voorhand uit te stippelen waar je je moment moet kiezen. Het wordt een WK dat anders is dan alle andere WK’s.”

Je hebt op de Kluisberg specifiek op die lange klim getraind?

“Ja, net omdat het zo’n specifieke inspanning van vijfenveertig seconden tot één minuut is. In Hoogerheide loonde dat meteen. De training is aangeslagen.”

© BELGA

Ook belangrijk: in Hoogerheide klopte je Pidcock dit seizoen voor het eerst voor de zege. Een opluchting?

“Het was in ieder geval leuk dat ik het een keer kon afwerken en hem in gevecht van man-tegen-man kon verslaan. In Rucphen en Hulst lukte dat niet. Het zal hem wel even pijn gedaan hebben. Ik weet een beetje hoe hij is en ik weet hoe ikzelf zou zijn. Toen hij mij in Rucphen klopte was ik ook behoorlijk ambetant. Al ben ik de eerste om te beseffen dat dat zondag nog weinig rol zal spelen. Er zit zeven dagen tussen, Pidcock weet als geen ander hoe het is om een kampioenschap te rijden, en sowieso start iedereen op een WK van nul. Vaak weet je ’s ochtends al of je een goede of een slechte dag gaat hebben.”

LEES OOK. Thibau Nys kan op WK koersen zonder pijn: “Het wordt een tactische koers en dat verhoogt mijn kansen”

Na Hoogerheide leek je op tafel te kloppen: je leek het kopmanschap op te eisen.

“Ik wilde vooral een waarschuwing geven. Wat ons, en dan bedoel ik de Belgische ploeg, op het EK is overkomen mag op het WK niet opnieuw gebeuren. Op het EK hadden we de eerste helft van de wedstrijd overwicht. Van der Haar was al gelost en we reden als Belgen nog alleen tegen mekaar. Cru gesteld: de titel leek al binnen. Maar we lieten ons in slaap wiegen, Lars kwam terug en hij pakte de titel. Dat mag niet opnieuw gebeuren.”

© BELGA

Een tactiek in gedachten?

“Pidcock en Van der Haar zijn twee crossers die lang durven wachten. Dat zag je in Hamme, dat zag je opnieuw in Hoogerheide. Ze komen graag vanuit de achtergrond. In Hoogerheide ben ik op zeker ogenblik bewust in het wiel van Pidcock gekropen om eens te kijken hoe dat deed. Dan zag je hoe hij op een halve ronde vanuit het niets kan oprukken, vooraan plaats vat en plots zijn stempel drukt. Dat moeten we voorkomen. We mogen Pidcock en Van der Haar niet op kousenvoeten in ons wiel laten kruipen. Niét de eerste veertig minuten denken: wij zijn Belgen, wij gaan winnen en hen intussen meenemen naar de finale zodat ze in de tweede helft van de wedstrijd helemaal hun ding kunnen doen. Dan worden ze razendgevaarlijk. We moeten Pidcock uit zijn kot lokken. Ook hij moet al krachten verspeeld hebben in de eerste helft van de wedstrijd.”