Charleroi haalt Daan Heymans (Venezia) voor anderhalf jaar weer naar België

Na zijn jeugdopleiding bij Westerlo werd de 22-jarige Heymans in 2018 ingelijfd door Waasland-Beveren, dat hem in januari 2019 uitleende aan Lommel. Terug bij Waasland-Beveren liet hij zich vorig seizoen opmerken met 9 doelpunten en 4 assists in 34 wedstrijden. De aanvallende middenvelder kon met de Oost-Vlamingen echter de degradatie niet voorkomen, maar trok wel de aandacht van Venezia, dat net gepromoveerd was naar de Serie A. In de eerste helft van het seizoen speelde hij in zeven Italiaanse competitiewedstrijden en drie bekerwedstrijden, waarin hij een doelpunt scoorde.

Charleroi staat zesde in de Jupiler Pro League met 37 punten, dat zijn er vijf minder dan RSC Anderlecht, momenteel de vierde en laatste ploeg om zich te kwalificeren voor de Champions’ play-offs.