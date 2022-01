Mixed Relay op WK veldrijden in laatste instantie van zes naar vier renners, zeven teams aan de start

De formule van de Mixed Relay is in laatste instantie gewijzigd op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. In plaats van zes worden er slechts vier renners ingezet. Er zullen zeven landen aan de start staan. De Mixed Relay is een testevent en wordt op het WK voor het eerst georganiseerd.

Het deelnemersveld oogt weinig indrukwekkend. De Verenigde Staten en Canada sturen twee teams het veld in. Verder staan België, Tsjechië en Italië aan de start. Bij België worden Fleur Moors en Kenay De Moyer uit het team gehaald. Blijven over: Daan Soete, Alicia Franck, Niels Vandeputte en Kiona Crabbé. De wedstrijd vindt morgen op de middag lokale tijd plaats en is rechtstreeks te volgen via Sporza.(gvdl)