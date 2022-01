Om wat meer sfeer in de klassen te brengen en zo corona wat te vergeten, heeft basisschool De Reinpad-Gelieren in Genk een poëziefee ingeschakeld. De poëziefee leest in iedere klas een gedicht voor en daarna kunnen de leerlingen zelf aan de slag met woorden en rijmpjes. Het is vandaag gedichtendag. De leerlingen die ziek thuis zitten, worden zeker ook niet vergeten.