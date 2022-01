VKW wil af van quarantaine op de werkvloer: wat in de scholen kan, moet in bedrijven ook kunnen. — © TV Limburg

Schaf de quarantaineregels op de werkvloer af. Wat voor de scholen kan, moet ook kunnen voor de bedrijven, vindt VKW Limburg. De overheid moet snel ingrijpen, want er hangt ons een competiviteitscrisis boven het hoofd. De ons omliggende landen hebben namelijk niet gewacht en de meeste coronabeperkingen losgelaten, zegt voorzitter Marc Meylaers van werkgeversorganisatie VKW. Hij pleit ook voor een grondig debat over het mechanisme van de indexsprong. Door de inflatie stijgt de loonmassa gigantisch. Die wordt onbetaalbaar voor de Limburgse bedrijven, terwijl de werknemers er bijna niets aan over houden. Wel de staat, aldus Meylaers.