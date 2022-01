Lummen

Dinsdag werd de vergunning goedgekeurd voor het bouwen van twintig appartementen naast het gemeentehuis. “Op het gelijkvloers van ‘Residentie Klaver’ komt een horecazaak en we besteden veel aandacht aan duurzaamheid. In april of mei starten de werken”, vertelt gedelegeerd bestuurder van Vestio, Ed Somers.