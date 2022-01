Corona bij Lotto Soudal: Sylvain Moniquet test positief en mist openingskoers in Frankrijk

Voor Moniquet zou het zijn seizoendebuut worden in Frankrijk, traditioneel de opener van het wielerseizoen bij onze zuiderburen. Een postieve coronatest woensdag verhindert zijn deelname. De Waalse renner zit thuis in quarantaine maar is niet ziek.

Philippe Gilbert komt wel aan de start in Frankrijk. De Waal was voorzien voor de wedstrijden op Mallorca deze wiek, maar voelde zich wat ziekjes. Hij is nu voldoende hersteld en maakt zijn debuut in La Marseillaise.