Maarten van Gaans (D66), gedeputeerde voor Mobiliteit en Energie in Nederlands-Limburg. — © Luc Daelemans

Maastricht

Met Energie en Mobiliteit heeft gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) zowat de twee belangrijkste portefeuilles in Nederlands-Limburg in handen. Een gesprek over de plannen voor kernenergie, de Einsteintelescoop en de eeuwige tram-saga.