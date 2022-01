Lanaken

Door een breuk in de waterleiding is er woensdagnacht een groot lek ontstaan in de Winkelstraat in het centrum van Lanaken. Daardoor liepen meerdere kelders van handelszaken en bewoners onder water, hetgeen zorgde voor heel wat schade. De drukke Stationsstraat is afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer vanwege stabiliteitsproblemen.