OVAM schiet op Demir in PFOS-affaire: “Verklaringen van minister zijn volstrekt zonder feitelijke grondslag”

In een aangetekende brief aan de onderzoekscommissie PFOS schiet de top van OVAM met scherp op voogdijminister Zuhal Demir (N-VA) na haar passage in het parlement. “De verklaringen van de minister zijn volstrekt zonder enige feitelijke grondslag”, schrijft de top van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij.

Er zijn drie elementen die in het verkeerde keelgat schieten. OVAM zou documenten hebben achtergehouden. OVAM zou het Agentschap Zorg en Gezondheid ten onrechte niet op de hoogte hebben gesteld van de rapporten van toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) uit 2017. En OVAM zou verzuimd hebben om verdere onderzoeksdaden te doen.

Op zes pagina’s weerlegt de delegatie van OVAM die uitspraken van Demir. Ondertekend: Henny De Baets, administrateur-generaal.

“Droevig”

Demir zelf reageert ontstemd op de uitgelekte brief, die onze redactie kon inkijken. “De stelling dat ik zelf om een Onderzoekscommissie vroeg om die vervolgens voor te liegen, is amusant moest ze niet zo droevig zijn. Ik krijg de indruk dat ik de rekening gepresenteerd krijg om dit aan te kaarten”, laat ze weten in een communiqué.

“Het is hemeltergend dat gezien de lange staat van dienst van mevrouw De Baets, ze nog altijd niet wil inzien dat het dossier 3M in Zwijndrecht op een andere manier aangepakt had moeten worden. De mensen van Zwijndrecht en omgeving zijn, net als ik, die mening wél toegedaan.” Qua vertrouwensbreuk kan dat tellen.

