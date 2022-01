Riemst/Voeren

Het college van burgeme,ester en schepenen van de stad Visé heeft een vergunning afgeleverd aan Bee Green Wallonia om bij de cementfabriek van CBR in Lixhe een biomassacentrale te bouwen. De centrale is erg omstreden. Vooral in en rond Maastricht is er heel wat protest. Er is twintig dagen tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing.