Ook Jessa kampt met personeelsuitval: ziekenhuis zoekt studenten verpleegkunde

Ook het Jessa Ziekenhuis in Hasselt wordt zwaar getroffen door personeelsuitval. Liefst 204 medewerkers zitten thuis met een besmetting of in quarantaine. “We zoeken studenten verpleegkunde ter ondersteuning”, doet Jessa een oproep.

Zoals bekend treft de omikrongolf ook steeds meer ziekenhuispersoneel. In Jessa in Hasselt zitten momenteel liefst 204 medewerkers thuis omdat ze besmet zijn of in quarantaine zitten. “Daarmee bereiken we dezelfde piek in personeelsuitval als tijdens de eerste golf in april 2020”, zegt Lieve Ketelslegers van Jessa. “We hebben gelukkig nog geen bedden moeten sluiten, maar op de niet-covid-afdelingen zitten we momenteel wel aan onze maximumcapaciteit.”

Om de druk houdbaar te houden, is Jessa op zoek naar extra personeel. “Daarom doen we een oproep aan studenten om bij te springen. Specifiek zoeken we jobstudenten verpleegkunde die ons op korte termijn kunnen ondersteunen tijdens deze vijfde golf. Ken je een student verpleegkunde in het 2de, 3de of 4de jaar die gedurende de week en/of in het weekend beschikbaar is, surf dan naar onze website www.jessazh.be.” kosn