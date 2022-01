Thibau Nys kan op WK koersen zonder pijn: “Het wordt een tactische koers en dat verhoogt mijn kansen”

Thibau Nys (19) lijkt klaar om zaterdag een hoofdrol te vertolken in de belofterace op het WK veldrijden in Fayetteville. Hij heeft geen last meer van schouder en rug na zijn val op het BK. “Ik ben blij met de vorm waarmee ik aan de start zal staan. Ik kan niet wachten.”

Het was even schrikken voor Thibau Nys op het BK drie weken geleden toen hij ten val kwam en er werd gevreesd voor een nieuwe sleutelbeenbreuk. Maar het bleek uiteindelijk een luxatie, geen breuk, en na een uitvoerige test werd toch besloten om naar Fayetteville af te reizen. “Ik heb geen last meer van mijn schouder of mijn rug”, vertelde hij donderdag op een persmoment in de Verenigde Staten. “Ik voel nog iets, maar het zal mij niet hinderen. Het is nog afwachten hoe de benen zullen zijn, maar ik voel mij iedere dag steeds beter. Ik ben tevreden met mijn vorm. Ik ben relaxed en probeer een goed gevoel te zoeken na een vermoeiende reis, met bijhorende jetlag.”

Het parcours heeft Nys nog niet verkend, dat zal voor vrijdag zijn. “Ik ben nu nog niet bezig met de koers zelf. Als er een paar wedstrijden zijn geweest, kan het trouwens wat anders liggen. Ik ga er niet over piekeren, we zien wel.”

Hoe ziet hij zijn kansen? “Dat zal afhangen van de vorm van de dag en het koersverloop. Het kan wel eens een gesloten koers worden, maar het zal toch lastig genoeg zijn om het verschil te maken. Dat verhoogt mijn kansen. Ik ben iemand die een tactische wedstrijd aankan en durft te gokken. Ik heb dat graag. Hoe tactischer, hoe beter. Er zijn trouwens en stuk of acht favorieten. Toch zet ik de Nederlander Ryan Kamp op één, gevolgd door Emiel Verstynge en Jente Michels.”

“Ik ben hier als Belg, dus ik rijd achter een ploegmaat”

En wat met Pim Ronhaar? De regerende wereldkampioen is een ploegmaat van Nys bij Baloise-Trek Lions. Wat doet hij als de Nederlander wegrijdt? “Dan ga ik achter hem aan”, is Nys duidelijk. “Ik ben hier als Belg, we moeten elkaar helpen. Een Belg moet winnen. Je kan vooraf moeilijk een scenario uitschrijven, maar iedereen zal op dezelfde lijn zitten. We zijn eerlijk en verstandig genoeg.”

Voor fietsconstructeur Trek is dit WK wel heel belangrijk. “Ja, en papa is in Amerika wereldkampioen geworden (2013 Louisville, nvdr.). Ik ben hier heel graag, er hangt hier een speciale vibe. En we zullen een mooie omloop voorgeschoteld krijgen, op een mooie locatie. Ik ben zeer enthousiast, ik kan niet wachten.”