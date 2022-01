In Saoedi-Arabië gaat vandaag seizoen 8 van de Formule E van start. Jaargang 7 is een pijnlijke herinnering voor Stoffel Vandoorne – de titel ging naar zijn teammaat Nyck de Vries – en de West-Vlaming kan die alleen maar uitwissen door wereldkampioen te worden. Ook Lanakenaar Robin Frijns blijft van de partij. Wat is er nieuw in het nieuwe seizoen?