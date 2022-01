Golfer Thomas Pieters pas 27ste na openingsdag in Dubai (en dat op zijn verjaardag)

Pieters, die donderdag 30 werd, liep een ronde waarin hij vier birdies wegputte en twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. De Antwerpenaar, die de voorbije dagen een druk programma achter de rug had en toch last had van enige vermoeidheid, sloot dag 1 af op een gedeelde 27ste plaats. In de tussenstand telt hij vijf slagen meer dan de Deen Joachim B. Hansen die voorlopig alleen aan de leiding staat. Zo telt de tweevoudige European Tourwinnaar een slag voorsprong op de Zuid-Afrikaan Justin Harding, die net als vijf andere golfers vrijdagochtend nog een hole moet afwerken. Op een gedeelde derde plaats met twee slagen meer dan de leider volgt een zeskoppige groep met onder meer de Spanjaard Sergio Garcia, die het toernooi in 2017 op zijn palmares schreef.

Nicolas Colsaerts en Thomas Detry moesten genoegen nemen met een openingsronde van 76 slagen, wat hen niet verder bracht dan een gedeelde 113e stek.